Vebitcoin iddianamesi kabul edildi

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra onlarca kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şirketin tutuklu CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş'ın da arasında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş, 23 Nisan 2021 tarihinde polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş'ın yanı sıra 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu da gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan 2021 tarihinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Avukatların, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazı üzerine İlker Baş'ın dışındaki 3 kişinin adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verildi.



Şirketin tutuklu CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, kripto para platformunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen, merkezi Muğla olan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin geçen yıl 23 Nisan'da faaliyetlerini askıya aldığını açıkladığını hatırlattı.



Yağcı, açıklamanın ardından bir kısım müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ifade etti.



Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 14 Aralık'ta Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince iade edildiği vurgulayan Yağcı, açıklamada şunları kaydetti:



"İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyamızda eksiklikler tamamlanmış olup, tutuklu şüpheli İ.B. ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022'de yeniden düzenlenen iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş ve mahkemece kabul edilmiştir."