Vedat Işıkhan kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hangi görevlerde bulundu?

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin Artuklu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük süreçlerini tamamladı.



Akademik hayatı boyunca alanında başarılı çalışmalar yapan Işıkhan; Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırmalar, uygulamalar ve katkıları sebebiyle 2016 Konsey Ödülüne layık görüldü.



Akademik yaşantısında uzmanlaştığı önemli alanlar; çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar yer almaktadır.



2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)'nın ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görev yapan Işıkhan, programın başarılı bir şekilde icra edilmesinde etkin rol aldı.



2015-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nda akademik danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dâhilinde; “2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar” ve “Milli İradenin Zaferi” adlı kitapların hazırlanmasında aktif görev aldı.



8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı. Bu görev süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.



Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Yüzyılın Sosyal Politikaları” adlı kitabı literatüre kazandırdı.



Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olan Işıkhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.