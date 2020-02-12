Vedat Milor'dan Canan Karatay'a 'hıyarlı' yanıt

Vedat Milor, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" mesajını paylaştı.



Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan tweet'in altında kullanıcılar "Bamya yerken ne olacağız?" gibi çeşitli yiyeceklerle ilişkilendirerek cevaplar verdi.



Yapılan yorumların bazılarına cevap Milor, "Hıyar benim bildiğim kaba kişilere denir. Bazıları pek masum olmayan şeyler yazmış. Zaman içinde anlamı mı değişti?" diye sordu.



KABAK İTİRAFI



Bir kullanıcı, "Bence siz isterseniz kabak yemeyin çünkü bu tür espritüel tavrınız artık kabak tadı verdi..." tweet'ine de cevap veren Milor, "O tiviti atmadan önce beni tereddütte bırakan tek bir şey vardı. Acaba biri kabakla misilleme yapar mı diye çok düşündüm. O riski hafife aldım. Çok uzak bir ihtimal gibi gördüm. Ama maalesef korktuğum başıma geldi" yazdı.



Bu mesajı üzerine takipçilerinden destek yorumları yağmaya başladı. Milor'un yorumunun altına, "Biz sizi esprilerinizle seviyoruz siz boşverin onları", "Karşılıklı güzel birer mizahi salvo" gibi cevaplar geldi.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN



Canan Karatay, corona virüs ile ilgili "Corona virüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz" demiş ve "Karatay beslenmesi nedir? Özeti pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceksiniz, şeker yemeyeceksiniz. Şekerli gazlı içecek, mısır şurubu şekerinden uzak duracaksınız. Ekmekten ve tosttan uzak duracaksınız. Nasıl sağlıklı olacaksınız? Her gün köy yumurtası yiyeceksiniz, köy tereyağı yiyeceksiniz ekmeksiz olmamak şartıyla. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" değerlendirmesinde bulunmuştu.



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