Velayet davası çıkışı silahlı saldırı

Bursa'da Erkan S., eski eşi Saliha Satış'ı velayet davası çıkışında bacağından tabancayla vurup yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Velayet davası çıkışı silahlı saldırı

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir süre önce boşanan Saliha Satış ile Erkan S., iki çocuğunun velayeti için bugün Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı.

Duruşmanın ardından Erkan S., evine giderken Saliha Satış'ı takip etti. 8'inci Güven Sokak'a geldiklerinde Erkan S., kovaladığı Saliha Satış'ı tabancasıyla sağ bacağından yaraladı.

Velayet davası çıkışı silahlı saldırı - 1

Satış, yaralı halde bir fabrikaya sığınırken Erkan S., tabancasını olay yerinde atıp kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalarken sağlık görevlileri de Saliha Satış'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soruşturma başlattı.

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