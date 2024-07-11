Velayet davası çıkışı silahlı saldırı

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir süre önce boşanan Saliha Satış ile Erkan S., iki çocuğunun velayeti için bugün Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı.



Duruşmanın ardından Erkan S., evine giderken Saliha Satış'ı takip etti. 8'inci Güven Sokak'a geldiklerinde Erkan S., kovaladığı Saliha Satış'ı tabancasıyla sağ bacağından yaraladı.

