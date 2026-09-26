Veli Ağbaba pazarda fenalaştı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba , Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaştı.

Edinilen bilgilere göre, Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.