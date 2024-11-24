Veli toplantısı sırasında duvar devrildi: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Veli toplantısı için okula gelen veli ve öğrencilerin otomobillerini park ettiği esnada okulun duvarı 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda 1 baba ve 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

4 otomobil, meydana gelen olayda kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.