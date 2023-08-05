Veliefendi Hipodromu çevresindeki iki yangında kundaklama şüphesi

İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını yarış atlarının bulunduğu ahırlara sıçramadan söndürdü.



Gecenin ilerleyen saatlerinde hipodromun karşısındaki metruk bir binada da yangın çıktı. O yangında itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.