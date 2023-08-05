Veliefendi Hipodromu çevresindeki iki yangında kundaklama şüphesi

İstanbul'da Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki araçlarda gece saatlerinde yangın çıktı. Bu yangından birkaç saat sonra bu defa da hipdrumun karşısındaki metruk bina yandı. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Veliefendi Hipodromu çevresindeki iki yangında kundaklama şüphesi

İstanbul'da 'nun önünde park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, 4 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını yarış atlarının bulunduğu ahırlara sıçramadan söndürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hipodromun karşısındaki metruk bir binada da yangın çıktı. O yangında itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Veliefendi Hipodromu çevresindeki iki yangında kundaklama şüphesi - 1

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME

Aynı bölgede peş peşe çıkan yangınların ardından Terörle Mücadele ekipleri kundaklama şüphesiyle incelemelerde bulundu.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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