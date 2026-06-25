Venezuela'da iki büyük deprem. Ankara'dan başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu.

NUMAN KURTULMUŞ : DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI CAN KAYIPLARI BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 39 saniye arayla meydana gelen depremler dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Depremlerin yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela'nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

"Venezuela’da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Duran, "Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum." dedi.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dost Venezuela halkına ve Hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir.”

ÖMER ÇELİK: BU ZOR GÜNLERDE VENEZUELA’NIN YANINDAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için Venezuela halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için Venezuela halkına başsağlığı diliyoruz. Bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu duyurmuştu.

USGS, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremlerin meydana geldiğini açıklamış, depremlerin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ülkeyi vuran iki büyük depremde ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.