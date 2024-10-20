Veresiye yazdırıp getirmeyenler, büfeciyi çileden çıkardı: Gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büfe işleten Ömer Cabir (50), mesleğinde 15 yıl içerisinde yaşadığı sorunların önüne geçmek için işyerine müşterileri uyaran yazılar astı.

''AYAĞINIZA SİGARA İSTEMEYİN''

Cabir, isyanını işyerine astığı şu uyarılarla dile getirdi:

"Ayağınıza sigara istemeyin! Girin içeriden alın. Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir. Kesinlikle veresiye istemeyin. Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma."

''İNSANLAR HEP UĞRAŞTIRIYOR''

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Cabir, "15 yıldır büfe işletmecisiyim. Tabi ki doğa sporlarıyla da 35 yıldır uğraşıyorum. 2003 yılında İnegöl doğa sporları kulübü İDOSK adı altında kulüp ve dernek kurduk. 7 adet branşımız var. 35 yıldır gece gündüz demeden şelale orman, dağ cayır geziyoruz. 15 yıldır insanlarla uğraşıyoruz. Adamın biri burada bir çay içiyor ya da samimiyet kuruyor, 'ağabey birazdan bırakırım' diyor ya da 1 sene boyunca her ay ödemesini düzenli yapıyor. Ama sonra 2 hafta ortadan kayboluyor. Ya sokağı terk ediyor ya da işi bırakıyor. Aylardır Whatsapp'dan yazıyorsun dönüş yapmıyor, aylardır telefonla arıyorsun cevap vermiyor. Ama burada kendi oturduğunda birisi bir ödeme yapmadığında kendine küfür üzerine küfür ediyor, kendine gelince yok bir şey. Adama diyorsun borç sigara isteme diye adam diyor bana geçerli değil.Sana geçerli tabii kime geçerli olacak başka. Bir yabancı bile istemez bunu, yıllardır yazıyorsun işte ama insanlar hep uğraştırıyor işte. Birazdan bırakırım diyorlar hiç zamanında bırakıldığını göremedik. Geçerken diyorlar hiç geçtiklerini de göremedik. Cumartesi yanındayım diyor, cumartesi zaten sanayiyi terk ediyor" dedi.