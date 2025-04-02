Vergi daireleri ne zaman açılacak?

Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken vergi dairelerinin çalışma durumu araştırılmaya başlandı. Vergi dairelerinde işlemleri olan vatandaşlar da bu kurumların hizmet verecekleri tarihi merak ediyor.



VERGİ DAİRELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Vergi daireleri, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.



VERGİ DAİRELERİ GENEL ÇALIŞMA SAATLERİ



Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor.

