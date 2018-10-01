7"143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden İstanbul Vergi Dairesi Kartal Maliye Kompleksi’ne gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sırasının gelmesini beklerken sandalye üstünde uyuduğu görüldü.

“SIRAMA DAHA 2 BİN KİŞİ VAR”

Kredi Yurtlar Kurumu borcunu ödemek isteyen Berat Batur isimli bir vatandaş sırasının gelmesine daha 2 bin kişi olduğunu belirterek “Tuzla’dan buraya geldim, bir buçuk saattir bekliyorum burada. Önümde yaklaşık bin beş yüz, iki bin kişi var. Sıra bir türlü gelmedi, KYK borcumu ödeyip gideceğim. Daha önceki günlerde de geldim ama yine sıra vardı, son gün olmaz diye düşündüm” dedi.



SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Vergi dairesinde yaşanan yoğunluk sebebi ile çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.