Vergi dairelerinde yapılandırma yoğunluğu

Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ilk ödemesi için son 2 güne girildi.

Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor.



İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 il valiliğine genelge gönderildi.

Vergi borcu ödemesi, yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak.

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek, yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Vergi borçlarını ödemek isteyenler ve yapılandırma işlemini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de borcunu ödeyebilmek için sabah erken saatlerde vergi dairesine geldiğini söyleyen Muhtesım Beyaz, “Dün yetiştiremedim ve çok kalabalık vardı. Numaralar önceden veriliyormuş, ben geldim ödeyemeden tekrar gitmek zorunda kaldım. Vergi dairesinden de hafta sonu açık olacağını söylediler. Sabah erkenden geldim. Borcumu yapılandırmaya sokmuştum. Yolda da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Burada da kalabalık var ve mesafeli yaklaşmaya çalışıyorum. İnsanlar biraz daha sosyal mesafeye uyarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar kalabalık olması normal ben dahil insanlar işlerini son güne bırakıyor” dedi.

''BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM''



İnternet bankacılığından ödeme yapamadıkları için sabahın erken saatlerinde geldiğini belirten Adem Er ise, "Hafta sonu açık olduğunu haberlerde gördüm ve ben de gelip ödemek istedim. Fakat bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemedim” diye konuştu.



Dün borcunu ödemek için geldiğini fakat yetiştiremediğini belirten Can Şimşek, “Vergi borcu ve trafik cezamı ödemeye geldim. Aslında dün geldim ve hafta sonu açık olacağını söylediler. Dün geldim vergi dairesine yetiştiremedim ve bu kalabalığın bir buçuk katı daha fazla bir kalabalık vardı. Şu anda da her dakika kuyruk ekleniyor. Belki işim öğlen saatlerinde biter" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Defterdarlığı önünde de bu sabah uzun kuyruk oluştu. Sabah erken saatlerde defterdarlık önüne giden vatandaşlar saat 10.00'a kadar kapıların açılmasını bekledi.



Vatandaşlar vergi dairesine gelirken yolda kısıtlama ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Mehmet Semiz, şehir dışında olduğu için vergisinin bugüne kaldığını ifade ederek, uzun kuyruk olduğunu ve bu kuyruğun ilerleyen saatlerde artacağından endişe ettiğini söyledi.



Geri dönüşüm işi yapan Suriyeli Daham Elhalaf ise 5 yıldır Türkiye'de kağıt toplayıcı olarak çalıştığını belirterek, “Virüsten dolayı işlerimiz azaldı. Borcu yeni toparlayabildim. Sağlık açısından bir sorun yaşamadık. Ama işlerden dolayı mağdur olduk. Hem Türkler, hem biz sıkıntı yaşadık. Türkiye'den memnunuz" dedi.



Esnaflık yaptığını ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu söyleyen Adil Özboz, “Virüsten dolayı dünya ile birlikte ülke olarak biz de sıkıntı yaşıyoruz. Umarım bu illetten biran önce kurtuluruz. Tek temennimiz her şeyin güzel olması. Devletimizin elinden gelen çabayı gösterdiğine inanıyorum. Vatandaşın mağdur olmaması için böyle bir uygulama yapmışlar. Bence iyi de yapmışlar. Çünkü pazartesi günü yığılma olacaktı. Ben de saat 08.00'de geldim. Defterdarlık 10.00'da açılacak bekliyoruz. Hayırlısı olsun" diye konuştu.



Defterdarlığa yakın bir yerde ikamet ettiğini vurgulayan Raziye Alcan, “Ben ve eşim emekliyiz ama yine de yetişmiyor. İşler berbat. Hayat şartları zor" dedi.