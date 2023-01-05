Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, sabah saatlerinde kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ RAHATSIZLANDI, BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.



KAÇAK TESPİT EDİLDİ, GAZ KESİLDİ

Ekipler binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.