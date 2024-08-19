"Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak" iddialarına açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi kimlik numarası, vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve "vergi borcu yoktur" yazısı talep etme gibi işlemlerin ücretli olacağı iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı.

"Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak" iddialarına açıklama geldi

Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan " levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak" iddialarına açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu işlemlerin ücrete tabi olacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

"Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak" iddialarına açıklama geldi - 1

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “ levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak” iddiası doğru değildir.

Vergi mükellefleri ve mali müşavirlerin, elektronik uygulamalar üzerinden;
-vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama,
-vergi beyannamesi gönderme, görüntüleme ve indirme,
-vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme,
-vergi borcu yoktur yazısı talep etme ve alma gibi

işlemlerle ilgili herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak metin, bahse konu bilgilerin mükelleflerin kendi iç sistemlerine elektronik ortamda entegre edilmesi amacıyla bilgi paylaşımı talep eden kurumlardan alınabilecek olan katılma payına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Gaziantep'te 400 bin lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı

Gaziantep'te 400 bin lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı

Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Malezya'da

Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Malezya'da

Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de yolcu otobüsünden 13 kaçak göçmen çıktı

Osmaniye'de yolcu otobüsünden 13 kaçak göçmen çıktı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...