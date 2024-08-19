"Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak" iddialarına açıklama geldi

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak” iddiası doğru değildir.



Vergi mükellefleri ve mali müşavirlerin, elektronik uygulamalar üzerinden;

-vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama,

-vergi beyannamesi gönderme, görüntüleme ve indirme,

-vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme,

-vergi borcu yoktur yazısı talep etme ve alma gibi



işlemlerle ilgili herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değildir.



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak metin, bahse konu bilgilerin mükelleflerin kendi iç sistemlerine elektronik ortamda entegre edilmesi amacıyla bilgi paylaşımı talep eden kurumlardan alınabilecek olan katılma payına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.