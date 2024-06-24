Vergi reform paketinde sona doğru | AK Parti Sözcüsü Çelik: Spekülasyonlara itibar edilmemeli

"Suriye'nin kuzeyindeki bir takım terörist faaliyetleri çok yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim. DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında bir terör örgütünün dünyaya demokrasi diye pazarlaması kabul edilemez. PKK'nın güdümündeki bir seçim faaliyeti esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Bölgede teröristana izin vermeyiz. Bu bir seçim de değildir. Bu bölgede daha büyük etnik çatışmalara yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendirilecektir ve buna anında cevap verilecektir. ABD ve bazı Batılıların bunu doğru değerlendirmesinden de memnuniyet duyuyoruz.

Çelik, "Burada gündeme getirilen konular hükümetin zaten bildiği bakanlığın üzerinde çalıştığı konular. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey talep üzerine ekonomi vizyonumuzu paylaşmış oldu." dedi.

VERGİ REFORM PAKETİNDE SONA DOĞRU

'Şuraya da vergi gelecek buraya da vergi gelecek' iddiaları spekülatiftir. Resmi olarak açıklanmamış bu tip spekülasyonlara dikkat edilmemesi gerekmektedir. Vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır. Bir taslak söz konusu olduğunda uygun görülen her şey o taslağa yazılır. Spekülasyonlara itibar edilmemeli. Ekonomi yönetimimiz şeffaf bir program hazırlıyor.

"İSRAİL SAVAŞI YAYMAK İSTİYOR"

Son zamanlarda yaptığı saldırılarla soykırımda yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor Netanyahu yönetimi. Tabii, İspanya, Norveç, Slovenya gibi Ermenistan da Filistin’i tanıma kararı aldı, bundan memnunuz. Netanyahu geleceği için soykırım siyaseti sürdürmektedir. Netanyahu geleceği için soykırı siyaseti sürdürmektedir. İsrail'in amacı bölgesel savaş. Her alanda soykırıma karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

BAKAN ŞİMŞEK-CHP'Lİ KARATEPE GÖRÜŞMESİ

Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Ekonomi konusunda uyguladığımız Orta Vadeli Program'da hem Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi, hem de dünyaya Türkiye ekonomisiyle ilgili doğru mesajlar verilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılması için gereken sonuçları üretiyor. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa tabii ki bakanlarımız bu bilgileri verirler. Burada gündeme getirilen konular aslında size açıkça söyleyeyim bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından zaten gündemde olup da yapılırsa 'Biz gündeme getirdik de yapıldı' deniliyor, eğer onlar gündeme getirmiş de yapılmamışsa 'Biz söyledik yapılmadı deniyor.' Bugünkü görüşmede de değerli bakanımız Mehmet Şimşek Bey basına kulis olarak verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı hangi adımları attığımızı hangi sonuçları ürettiğimizi hem Türkiye'nin kendi geçmişteki uygulamalarıyla mukayeseli bir biçimde hem de dünya örnekleriyle mukayeseli bir biçimde paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar; 'Biz öneri getirdik ama çok kabul görmedi' diye. Herkes öneri getirebilir sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Ekonomi yönetimimiz de ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor, sonuçlara daha iyi neticeler elde ederek ulaşıyorlar. Meclis'te grubu bulunan partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenler olursa tabii ki onlara muhalefet partilerine gereken bilgiler veriliyor. Mehmet Bey ekonomi vizyonumuzu talep üzerine paylaşmış oldu. Bundan sonrasında da politikalarımıza güçlü bir şekilde güçlü sonuçlar üreterek devam edeceğiz.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Bu konu da çok gündem oldu. Son kararların verileceği toplantılar yapılmadı. Toplantılar yapılıp kararlar verilip açıklanana kadar bunların bir spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etmiş olayım."