Veri analistine canlı bahis vurgunu suçlaması: Skorları 7 saniye geciktirip kupon yaptılar

Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti veren özel bir kurumda veri analisti olarak çalışan bir kişi, canlı bahis sistemini manipüle etmekle suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, bir şirkette çalışan veri analistinin, canlı bahis sistemindeki gecikmeyi kullanarak ortaklarına avantaj sağladığı ileri sürüldü.

“CANLI BAHİSLERİ 7 SANİYE GECİKTİRDİ”

İddiaya göre; O.B. isimli şüpheli, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahisleri 7 saniye geciktirdiği ve skor belli olduktan sonra bahis oynattı.

BAHİS ŞİRKETLERİ 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin çalıştığı şirketin hizmet verdiği yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Veri analisti O.B., 21 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı.

BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporla O.B.'nin hesaplarında 192 milyon lira para giriş çıkışı tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, şüpheliyle bağlantılı sekiz kişi daha belirledi.

Çalışmalar sonucu sekiz şüpheli gözaltına alındı.