Veteriner hekimler iş bırakacak

Veteriner hekimlerin, yasalar önünde sağlık çalışanı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir." ifadesine yer verildi.



Bu amaçla, veteriner hekimlerin kritik noktalar ve durumlar hariç, 21 Ağustos Pazartesi günü iş bırakacağı açıklandı.