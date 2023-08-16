Veteriner hekimler iş bırakıyor

“ŞİDDET OLAYLARININ BİR KISMI MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN AÇIKLANAMIYOR”



Veteriner hekimlerin maruz kaldığı şiddetin yeterince gündeme gelmediğini de sözlerine ekleyen Arslan şöyle devam etti:



“Doktorlara yönelik şiddetin gündeme gelmesi çok önemli ama veteriner hekimler de son yıllarda en az doktorlar kadar şiddete maruz kalıyor ve bu gündeme gelmiyor. Şiddet olaylarının bir kısmı meslektaşlarımız tarafından açıklanmıyor, açıklanamıyor. Meslek örgütlerine yaşanan şiddet olaylarını aktarmıyorlar ve biz de kamuoyuna duyuramıyoruz. Bu konuda ciddi bir sorun yaşıyoruz.”



“HERKESİN YETER DEDİĞİ BİR NOKTAYA GELDİK”



21 Ağustos’ta yapılacak iş bırakma eylemine yoğun bir katılım olacağını belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, meslek grubu olarak birlikte davranmakla ilgili yeni adımlar atmaya başladıklarını dile getrdi.



"İlk defa bu kadar yaygın bir şekilde herkesin ‘yeter’ dediği bir noktaya geldik. O bakımdan oldukça önemli bir katılımla kamuoyuna yaşadığımız mağduriyeti anlatmak ve yetkililerin bu konuda çözüm bulmalarını sağlamak için bir basın açıklamasıyla beraber 1 gün iş bırakıyoruz." diyen Arslan, "Bütün meslektaşlarımız katılacaktır. Çünkü bu şiddet türünün yaygın bir etkisi var.” diye konuştu.



"75 YILDIR ALDIĞIMIZ FİİLİ HİZMET ZAMMI İPTAL EDİLDİ"



Veteriner hekimlerin uzun süredir kayıplar yaşadığını ve iyileştirmelere yönelik uygulamaların dışında tutulduğunu da dile getiren İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Fiili hizmet zammı diye bir hakkımız var. Fiili hizmet zammı 1 senelik çalışma için 2 ay emeklilik süresinin tanınmasıdır. Bu bize 1949 yılında tanındı. Çünkü biz zoonoz hastalıklara karşı çalışan riskli bir meslek grubuyuz. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya çalışıyoruz. 2006 yılında Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırıdır, diğer sağlık çalışanlarına da verilmelidir gerekçesiyle iptal etti. 75 yıldır aldığımız fiili hizmet zammı iptal edildi ve diğer meslek gruplarına verildi. Bunu alan nadir meslek gruplarından biriydik. Yine benzer şekilde 657 sayılı kanunda veteriner hekimler sağlık çalışanı olduğu halde sağlık çalışanlarına yapılan özlük haklarındaki ve ücretlerdeki iyileştirmelerde kapsama alınmadık. Çünkü Sağlık Bakanlığı bünyesinde değil Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışıyoruz. Aynı şekilde teknik kısımda da mühendis olmadığımız için mühendislere yapılan iyileştirmelerin kapsamına alınmıyoruz. Böyle olunca biz sürekli bir hak kaybı yaşadık..” şeklinde konuştu.



“CİDDİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

657 sayılı kanuna atıfta bulunan Murat Arslan, kanunda düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:



“Sağlık mensuplarıyla ücretlerimiz hemen hemen aynı noktadayken şimdi onların çok altında kaldık. Burada bir kanun ihlali ve haksızlık var. 657 sayılı kanuna aykırı bir şekilde veteriner hekimlerin hakları maalesef verilmiyor. Bu konuda ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var. 28 Nisan’da bu konuda bir basın açıklaması da yapmıştık. İlgili bakanlıklara hem gitmiştik hem de raporlar göndermiştik. Sayın cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı ulaştırmak adına ısrarla bir talebimiz var. Kendisine bir dosya sunmak istiyoruz, bu konuda bir talebimiz var.”