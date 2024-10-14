Veteriner hekimlerden çağrı: Kontrolsüz kesimlerin önüne geçilmeli

Kontrolsüz ve hijyenik olmayan şartlarda yapılan kesimler, halk sağlığını tehdit ediyor.



Veteriner Hekimler Derneği, son dönemde gıda denetimlerinde insan sağlığı için tehlike oluşturan sağlıksız etlerin piyasaya sürüldüğünü hatırlattı.



"Özellikle domuz eti gibi halk sağlığı açısından hassasiyetle denetlenmesi gereken gıdalarda ortaya çıkan riskler, gıda kontrol mekanizmalarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir." denilen açıklamada tüketicilerin sağlığını korumak için veteriner hekimlerin üretimin her aşamasında yer alması gerektiği vurgulandı.

