''Veteriner sayısı artsın'' çağrısı

Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği, her yıl ortaya çıkan 5 yeni hastalığının 3'ünün hayvan kökenli olduğu belirtti.



Açıklamada nüfus artışı ve şehirleşmeyle birlikte insanların yaban hayvanların yaşam alanlarını işgal ettiği kaydedildi.



Bu durumun zoonotik hastalıkları tetiklediği bildirildi.



Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekim sayısının artırılması çağrısı yapıldı.

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