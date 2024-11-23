Veteriner tıbbi ürün satışına düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, kullanımı, ambalajlanması ve satışına ilişkin uygulamaları belirliyor.



Buna göre, etkinlik, kalite veya güvenilirliğe yönelik özellikleri arasında önemli bir fark olduğunun bilimsel verilerle ispatlanabildiği haller dışında, iç piyasaya sunulacak ürünlerde izin sahibine, farklı bir ticari isimle de olsa aynı formül ve farmasötik şekildeki ikinci bir ürün için pazarlama izni verilmeyecek.



Antimikrobiyal tıbbi ürünler, hayvanlarda büyümeyi teşvik etmek veya verimi artırmak amacıyla kullanılamayacak.



VETERİNER ECZA DEPOLARINA DÜZENLEME



Veteriner ecza deposunda birbirlerinden ayrılmış halde ürün kabul, karantina, muhafaza, ürün sevk ve ret bölümleri bulunacak.



Bu bölümler toplamda en az 100 metrekare büyüklüğünde olacak. Buralarda birbirlerinden ayrılmış halde idari bölüm ile ürün kabul, karantina, depo, ürün sevk ve ret bölümleri bulunmayalar üç yıl içerisinde belirtilen şartlara uyumlu hale getirmezlerse faaliyetleri askıya alınacak.



Şap, brusella, koyun ve keçi vebası, koyun ve keçi çiçek, antraks, mavi dil, sığırların nodüler ekzantemi ve üç gün hastalığı aşıları ile tüberkülin ve mallein test antijenlerinin üretim yerleri, bu ürünlerin üretimi için 31 Aralık 2029'a kadar, otovaksin üretim yerleri ise 31 Aralık 2025'e kadar "iyi üretim uygulamaları belgesi" alacak.

