Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurdu.

Oda, Diyanet'ten, Kurban Bayramı öncesinde 'hastalıklı ve doğuracak hayvanın kesilmemesi, hayvandan insana geçebilecek hastalıklar, kesim sonrası güvenilir et tüketimi' konularında hutbe okutulmasını istedi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde, Oda Başkanı Hüseyin Tanrıverdi şunları söyledi:

"Hayvanların sağlıklı besili ve et yönünden kuvvetli olanları tercih edilir. Amaç hayvanı kesip etini ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırarak onların da et yemelerini sağlayabilmek. Konu insan sağlığı için çok önemli ve bu bilgileri halka ulaştırabileceğimiz en güzel yer cuma hutbesi. Bu hutbeden kurban satıcılarımız da fazlasıyla faydalanacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuyla ilgili yanıt bekliyoruz ve işbirliğine hazırız."

