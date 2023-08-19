Veterinerler pazartesi iş bırakacak

Veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmemelerine tepki göstermek amacıyla bir günlük iş bırakma kararı aldı.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Ankara'da görev başında şiddete uğrayan veteriner Hekim Ceren Eroğlu hatırlatılarak, bir günlük iş bırakma kararı duyuruldu



Veteriner lekimler 21 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelerek, eylem yapacak.



Açıklamada,, "Hasta sahipleri bilgilendirilmiş olup, acil durumlar haricinde tüm kamu, üniversite, belediyeler, özel muayenehane, poliklinik ve hastaneler 21 Ağustos’ta kapalı olacaktır." ifadeleri de kullanıldı.

