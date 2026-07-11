Veterinerlerden sokak hayvanı sahiplenenlere önemli uyarı
11.07.2026 10:37
Sahiplenilen hayvanlara mikroçip takılıyor.
Uzmanlar, sokak veya barınaktan sahiplenilen hayvanların eve götürülmeden önce veteriner kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Sokak hayvanlarına ilişkin kanuni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar ülke genelinde hız kazandı.
Süreç devam ederken, bazı hayvanseverler ise düzenli olarak besledikleri ve barınaklara götürülen sokak hayvanlarını sahiplenmeye başladı Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sokaktan ve barınaktan hayvan sahiplenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kara, hayvanlara bir veteriner kliniğinde ön kontrol yaptırılmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.
"SATIN ALMA SAHİPLEN"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, şunları anlattı:
"Hayvanseverler son düzenlemelerin ardından tanıdığı, sokakta bildiği hayvanları sahiplenme yoluna gittiler. Biz de aslında bunu öneriyoruz. 'Satın alma sahiplen' çok sık kullandığımız bir cümle var. Bizim de tavsiyemiz, bu barınaktaki ya da sokakta yaşayan muhtaç hayvanların sahiplenilmesi, satın alınması değil.
Süreç nasıl işliyor derseniz, dışarıdan ya da barınaklardan hayvan sahiplenirken ilk etapta barınaklarda zaten genelde yetişkin bir hayvansa kısırlaştırma işlemi yapılıyor, ilk aşılara başlanıyor ve mikroçip takılıyor. Siz barınağa gidip, 'Sahiplenmek istiyorum' dediğinizde o mikroçipi sizin üzerinize tahsis ediyorlar ve sizin hayvanınız olmuş oluyor. Bundan sonraki kalan süreçte de tüm aşılarına özel bir veteriner kliniğinden devam edebiliyorsunuz."
"Önce bir veteriner kliniğine uğramak gerekiyor"
“İNSANA DA BULAŞABİLEN PARAZTER ENFEKSİYONLARIN ELİMİNE EDİLMESİ GEREKİYOR”
Uzm. Veteriner Hekim Kara, sözlerine şöyle devam etti:
"Eğer ki hiç barınağa düşmemiş, mikroçip olmamış bir hayvan sahiplenilecekse de hayvanı sahiplendikten sonra ya özel bir klinikte ya da Tarım İl Müdürlüklerinde yine mikroçip uygulamasını yapıp, rutin aşı programına başlayıp, genel kontrolleri, evde insana bulaşabilecek paraziter enfeksiyonu var mı, yok mu diye onu zaten veteriner hekimleri mutlaka kontrol eder.
Bu gibi aşıları yapıldıktan sonra sahiplenme işlemi tamamlanmış oluyor. İlk kontrolleri barınak hekimleri tarafından yapılıyor. Yetişkin bir köpekse zaten kısırlaştırma işlemi de olmuş oluyor ama sonrasında eğer ki varsa tanıştığınız, çalıştığınız, güvendiğiniz bir veteriner kliniği, mutlaka zaten bundan sonraki süreçte de ihtiyacı olacağı için bir ön kontrolü tavsiye ederiz.
Hayvan dışarıda yaşadığı için insana da bulaşabilen paraziter enfeksiyonların elimine edilmesi gerekiyor. Yani önce bir veteriner kliniğine uğramak, eve gitmeden önce daha doğru bir adım olarak düşünüyorum."