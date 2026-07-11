Veterinerlerden sokak hayvanı sahiplenenlere önemli uyarı

Sokak hayvanlarına ilişkin kanuni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar ülke genelinde hız kazandı.

Süreç devam ederken, bazı hayvanseverler ise düzenli olarak besledikleri ve barınaklara götürülen sokak hayvanlarını sahiplenmeye başladı Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sokaktan ve barınaktan hayvan sahiplenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kara, hayvanlara bir veteriner kliniğinde ön kontrol yaptırılmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, şunları anlattı:

"Hayvanseverler son düzenlemelerin ardından tanıdığı, sokakta bildiği hayvanları sahiplenme yoluna gittiler. Biz de aslında bunu öneriyoruz. 'Satın alma sahiplen' çok sık kullandığımız bir cümle var. Bizim de tavsiyemiz, bu barınaktaki ya da sokakta yaşayan muhtaç hayvanların sahiplenilmesi, satın alınması değil.

Süreç nasıl işliyor derseniz, dışarıdan ya da barınaklardan hayvan sahiplenirken ilk etapta barınaklarda zaten genelde yetişkin bir hayvansa kısırlaştırma işlemi yapılıyor, ilk aşılara başlanıyor ve mikroçip takılıyor. Siz barınağa gidip, 'Sahiplenmek istiyorum' dediğinizde o mikroçipi sizin üzerinize tahsis ediyorlar ve sizin hayvanınız olmuş oluyor. Bundan sonraki kalan süreçte de tüm aşılarına özel bir veteriner kliniğinden devam edebiliyorsunuz."