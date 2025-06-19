Veterinerlerden uyarı: Sivas, Kayseri ve Çorum'da üç kişi öldü, hayvanlar da tehdit altında

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ve bu hastalık kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Son can kaybı, vakaların en çok görüldüğü şehirlerden biri olan Çorum'dan geldi.

Bu can kaybından önce Kayseri ve Sivas'ta da KKKA hastalığı kaynaklı ölümler yaşanmıştı.

HAYVANLAR DA TEHDİT ALTINDA

Kene, insanlar kadar hayvanları da tehdit ediyor.

Antalya Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karabayoğlu, yaz mevsiminin gelmesiyle dış parazit vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Karabayoğlu, özellikle kenelere karşı hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Karabayoğlu, kene ile taşınan hastalıkların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, düzenli dış parazit uygulamasının önemini anlattı.

AYDA BİR PARAZİT KORUMASI ŞART

Kenelerin görülme sürecinin ilkbaharla başladığını belirten Karabayoğlu, özellikle yaz aylarında tehlikenin arttığını söyledi.

"Tüm dış parazitler risk taşır ancak keneler doğrudan kanla temas kurdukları için hastalık bulaştırma oranı çok yüksektir." diyen Karabayoğlu, "Bu nedenle ayda bir kez damla ya da tablet şeklinde dış parazit uygulaması yapılmalı. Özellikle yeşillik alanlarda yaşayan köpekler için parazit tasması da ek koruma sağlar." ifadelerini kullandı.

"HASTALIKTAN KORUNMAK, TEDAVİDEN DAHA KOLAY"

Hayvan sahiplerinin yaz aylarında koruyucu uygulamaları ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Karabayoğlu, "Hastalıklardan korunmak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay. Bu nedenle dış parazit ilaçlamalarını düzenli yaptırmak, tasma kullanmak ve yaşam alanlarını gözlemlemek büyük önem taşıyor" diye konuştu.