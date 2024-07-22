Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası'nın ne anlama geldiği, başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifi haberlerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden "Ötenazi" kelimesinin çıkarılması ve yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır" hükmü eklenecek olmasıyla birlikte, 9. maddenin 3. fıkrasının ne anlamama geldiği araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ KANUNU 9. MADDE 3. FIKRA NE ANLAMA GELİR?

Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,
b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,
c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda,

veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.

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