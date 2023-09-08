Vezneciler metro istasyonunda yangın

İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

Vezneciler metro istasyonunda yangın
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Yangın, Yenikapı-Hacıosman metro hattı Vezneciler durağının İstanbul Üniversitesi girişinde bulunan yürüyen merdivenlerde saat 17.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdivenin elektrik aksamındaki sorun yangına neden oldu. Alevleri gören esnaf, yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Vatandaşların müdahalesiyle sönen yangın bir süre sonra tekrar alevlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında vatandaşlar metro durağının diğer çıkışlarını kullandı.

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