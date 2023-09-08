Vezneciler metro istasyonunda yangın

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Yangın, Yenikapı-Hacıosman metro hattı Vezneciler durağının İstanbul Üniversitesi girişinde bulunan yürüyen merdivenlerde saat 17.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdivenin elektrik aksamındaki sorun yangına neden oldu. Alevleri gören esnaf, yangın tüpüyle müdahalede bulundu.



Vatandaşların müdahalesiyle sönen yangın bir süre sonra tekrar alevlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında vatandaşlar metro durağının diğer çıkışlarını kullandı.

