Vezneciler şehitleri, saldırının dokuzuncu yılında anıldı

Vezneciler'de Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Vezneciler şehitleri, saldırının dokuzuncu yılında anıldı

Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için anma töreni düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlediği düzenlenen anma programına, şehit aileleri, polis ekipleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra, polisler şehitliğe gelen çocuklara oyuncak dağıttı.

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