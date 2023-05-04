Vezneciler'in sembol kedisi "Patates"in ölümü davasında karar çıktı

İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı'nın sembolü olan "Patates" isimli kediyi pitbull cinsi köpek saldırtarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki Ş.A.'nın yargınlandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya suç tarihinde 17 yaşında olan Ş.A. ve taraf avukatları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı da katıldı.

Duruşmada söz verilen Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı, "Hiçbir köpeğin doğuştan ırkı ne olursa olsun, kendiliğinden saldırgan davranışlarda bulunacağı konusunda hiçbir bilimsel görüş yoktur. Dosyada 2 mağdur hayvan olduğu görüşünü destekleyen bir karar talep ediyoruz. Suça sürüklenen çocuğun köpeğin saldırgan olduğu yönündeki beyanlarının dikkate alınmamasını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ş.A.'nın "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde "bir ev hayvanını öldürme" suçundan 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Ş.A.'nın yaşının küçük olmasından dolayı cezada indirim uygulayarak 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca cezada takdiri indirim uygulayarak Ş.A.'nın 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.