Vezneciler'in ünlü kedisine köpek saldırttığı öne sürülen zanlıya hapis istemi

İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen "Patates" isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında iddianame hazırlandı.

2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği kedi, pitbull saldırısı sonrası yaralanmış ve veterinerdeki çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

KAMERA KAYITLARI EKLENDİ

Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti.

Dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi.

Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.

