Vezneciler'in ünlü kedisine köpek saldırttığı öne sürülen zanlıya hapis istemi

İstanbul Vezneciler metro istasyonunda pitbull cinsi köpeği saldırtarak bir kedinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi hakkında dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 8 aya kadar hapis istendi.

Vezneciler'in ünlü kedisine köpek saldırttığı öne sürülen zanlıya hapis istemi

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Vezneciler kedisini öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında suç duyurusu

'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen "Patates" isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında iddianame hazırlandı.

2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği , pitbull saldırısı sonrası yaralanmış ve veterinerdeki çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

KAMERA KAYITLARI EKLENDİ

Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti.

Dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi.

Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.

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