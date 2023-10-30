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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum)

1-15 Ekim tarihlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum...

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de tamamlandı. 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilecek olan VGM burs başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçlar ilan edilecek. 

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum) - 1

2023 VGM ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum) - 2

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuç tarihine yönelik bir açıklanmada bulunmadı. 

Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

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