22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan yüz binlerce öğrenci , değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını yakından takip ediyor.

Ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler yükseköğrenim listelerine çevrilirken, adaylar internet üzerinden "2026 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ekim'de başlayan VGM yükseköğrenim burs başvuruları, 31 Ekim'de sona erdi. VGM tarafından ise 6 Kasım 2026 tarihi itibariyle başvuru değerlendirme işlemlerine başlandı.

VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl 18 Kasım tarihinde erişime açılmıştı.

Burs sonuçlarının bu yıl da 18-20 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor.