VGM duyurdu! Yetim ve engelli muhtaç aylığı zamlandı mı? VGM muhtaç aylığı başvuru yeri ve şartları

Koşulları sağlayan hak sahipleri, VGM'nin yetim ve engelli maaşından faydalanabiliyor. Başvuru yapacakların belirtilen formları doldurarak Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletmeleri yeterli oluyor. Halihazırda 6 bin 340 TL larak ödenen yetim ve engelli muhtaç maaşı değişti. İşte, güncel muhtaç aylığı tutarı...



VGM MUHTAÇ AYLIĞI GÜNCEL TUTARI



VGM'den yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda ödenen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildiği belirtildi.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI



Annesi ya da babası olmayan çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engelli olanların aşağıdaki şartları taşımaları durumunda muhtaç aylığı bağlanıyor:



* Sosyal güvencesi olmaması,



* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,



* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,



* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

YETİM VE ENGELLİ MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU



Muhtaç aylığına başvuracaklar, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet edilen ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.



HANGİ DURUMLARDA MUHTAÇ AYLIĞI KESİLİR?



Aylıktan faydalananların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi durumunun tespit edilmesi ile aylıklar tespiti takip eden ay başında kesilir.



