VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) üniversite burs başvuruları ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilanı ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri merak konusu oldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ortaöğrenim eğitim yardımları 500 liraya, yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs ise 1250 liraya yükseltildi.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. VGM burs başvurularının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?



Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.