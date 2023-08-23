VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) üniversite burs başvuruları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi sık sık ziyaret ediliyor. Peki, VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) üniversite burs başvuruları ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilanı ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri merak konusu oldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ortaöğrenim eğitim yardımları 500 liraya, yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs ise 1250 liraya yükseltildi.

VGM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. VGM burs başvurularının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor. 

VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) üniversite burs başvuruları ne zaman? - 1

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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