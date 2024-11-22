VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı: VGM burs ödemesi ne zaman?

VGM yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları, 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı. Öğrenciler T.C. kimlik no, isim, soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü​ burs sonuçlarını öğrenebilecek.



VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?



Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri, hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak.



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir.



Öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.



VGM BURSU NE KADAR?



2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.



2025 yılı VGM burs miktarı henüz açıklanmadı.

