VGM yükseköğrenim burs başvuruları 2025-2026: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman?

2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri, ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından merak ediliyor. VGM tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs desteği bu yıl da sağlanmaya devam ediyor. Peki, ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman?



VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan 2025-2026 eğitim yılı burs başvuru tarihleriyle birlikte yükseöğrenim burs başvuru takvimi belli oldu.



Buna göre; 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'de sona erecek.



VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE ZAMAN AÇIKLANIR?



15 Ekim 2025 tarihi itibari ile sona eren VGM burs başvuruları için tarih araştırmaları başladı.



VGM sitesinde yer alan bilgiye göre, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

