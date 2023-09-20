VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM'den başvuru tarihine yönelik açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

Ortaöğrenim öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Açıklama ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru tarihleri gündeme geldi.