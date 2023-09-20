VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM'den başvuru tarihine yönelik açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihleriyle ilgili açıklamada bulundu. Ortaöğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu ancak yükseköğrenim burs başvurusu tarihleri ayrıca duyurulacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM'den başvuru tarihine yönelik açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair ortaöğrenim eğitim yardımı için tarihleri belirlendi.

Ortaöğrenim öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Açıklama ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru tarihleri gündeme geldi. 

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM'den başvuru tarihine yönelik açıklama - 1

YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM'den başvuru tarihine yönelik açıklama - 2

YÜKSEKÖĞRENİM MİKTARI

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

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