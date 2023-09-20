VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM'den başvuru tarihine yönelik açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.
Ortaöğrenim öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Açıklama ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru tarihleri gündeme geldi.
YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS MİKTARI
2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.
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