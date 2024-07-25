VGM'den 4/B personel alımı sonuç duyurusu: Mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı

Yayımlanan duyuruda;



Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi; sözlü sınav yapmaksızın Avukat, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi ile Şoför kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde 2022 KPSS (B) puan sıralamasına göre oluşturulan asıl ve yedek listeye girmeye hak kazananlar aşağıda yer almaktadır.



Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların (Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi) listelerde belirtilen mülakat tarihi ve saatinde Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) Personel Daire Başkanlığında bulunmaları gerekmektedir. Mülakata girecek adayların yanlarında sadece kimlik belgelerini getirmeleri yeterli olacaktır. Sözlü sınava girecek adayların bu aşamada evrak teslim etmelerine gerek yoktur.



Avukat, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi ile Şoför kadrolarına asıl listede yer alanların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 09 Ağustos 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.



Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.



Asıl kazananlardan hakkından feragat eden, süresinde başvurmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yerlerine yedek listeden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu durumda Kurumumuzun internet adresinden yayınlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.



Aşağıdaki listelerde asıl sıralamada bulunup, atanma hakkından feragat etmek isteyen adayların, feragat dilekçesi ile nüfus cüzdanı fotokopisini personel@vgm.gov.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.





Sözlü sınava girecek kadrolar;



Mühendis

Sosyal Çalışmacı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi



Sözlü sınav yapmaksızın atanacak kadrolar;



Avukat

Büro Personeli

Temizlik Görevlisi

Şoför



İSTENİLEN BELGELER:



Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınacak)



Diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)



Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, e-Devlet’ten alınabilir.)



6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık)



Nüfus Cüzdanı fotokopisi



Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış erkek adaylar için Terhis Belgesi)



2022 KPSS Sonuç çıktısı ( ÖSYM sitesi üzerinden alınacaktır.)



Sosyal Güvenlik Kurumu Barkodlu Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)



Avukat kadrosuna atanacaklar için avukatlık ruhsatnamesi aslı veya noter tasdikli sureti,



Şoför pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgesini, SRC2 belgesini ve Psikoteknik değerlendirme belgesini getirmeleri gerekmektedir. (Aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)



Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır." denildi.