Vicdansız anneden skandal video: Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdi

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., iddiaya göre, 2017 yılında birlikte yaşamaya başladı. Muş'a taşınan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 2019 yılında çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi. İHBARDA BULUNDU Turgut Ö., yurt dışındayken Öznur Ö.’nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği bilgisini aldı. Öznur Ö.’nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

TUTUKLANDI Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Haziran 2021’de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. KARARA İTİRAZ EDİP TAHLİYE EDİLDİ Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T’yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ



Öznur Ö’nün 3 yaşındaki oğluna sigara içirip çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.’nün ilaçları eline alıp oğluna, “Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç.” dediği görüldü.



Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Öznur Ö. hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI



Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Öznur Ö. hazır bulundu.



Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Öznur Ö., Turgut Ö.'den şidddet gördüğünü belirtip "Kendi barışmak istediği için ben kabul etmeyince videoları internette yaydı. Videoları kaldırmasını söyledim. Kaldırmayınca ‘intihar ederim’ dedim. O da bana ‘Sen çocuğuna kıyamazsın’ dedi. Kullandığım ilacın içindeki hapları çıkarıp yerine mercimek taneleri koydum." dedi.



"Videoda sanki bunlar ilaçmış gibi intihar edeceğiz, şeklinde video çektim." ifadelerini kullanan Öznur Ö., çocuğuna zarar vermek istemediğini, hastanede ilaç içmediğinin tespit edildiğini dile getirdi.



Öznur Ö., "Turgut videoları kaldırsın, diye böyle bir şey yaptım. Çocuğumun elindeki sigaralı videoyu ben çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.



İKİ SUÇTAN CEZA ALDI



Mahkeme hakimi, sanık Öznur Ö.’yü, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" suçundan bir yıl 11 ay, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL para cezasına çarptırdı.