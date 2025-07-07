Vicdansız! Havlamasından rahatsız oldu, köpeği taş ve sopayla dövdü

Sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havalamasından rahatsız olduğu köpeğe yerden aldığı taşı fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı.



Köpeğin can havliyle havlayıp kaçarak uzaklaşmasının ardından şüpheli olay yerinden hızla ayrıldı.



Yaşanan şiddet anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.



MAHALLELİ TEPKİLİ, SALDIRGAN YAKALANSIN İSTİYOR



Mahalleli, olay sonrası hayvana yönelik şiddete tepki göstererek, saldırganın bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını istedi.