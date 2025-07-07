Vicdansız! Havlamasından rahatsız oldu, köpeği taş ve sopayla dövdü
Amasya'da havlamasından rahatsız olduğu köpeği taş ve sopayla dövdü.
Köpeğin havlamasından rahatsız oldu...
Yerden aldığı taşı fırlattıktan sonra da sopayla dövdü. Vicdansızlığın adresi Amasya...
Olay, 6 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında Akbilek Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havalamasından rahatsız olduğu köpeğe yerden aldığı taşı fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı.
Köpeğin can havliyle havlayıp kaçarak uzaklaşmasının ardından şüpheli olay yerinden hızla ayrıldı.
Yaşanan şiddet anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
MAHALLELİ TEPKİLİ, SALDIRGAN YAKALANSIN İSTİYOR
Mahalleli, olay sonrası hayvana yönelik şiddete tepki göstererek, saldırganın bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını istedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hayvana Şiddet
- Köpek
- Amasya