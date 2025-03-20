Vicdansızlar! Eşine engelli bisikleti almak isterken dolandırıldı

Adana'da yaşayan emekli Bekir E., Multiple Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen eşine 3 tekerlekli elektrikli bisiklet almak için internette gördüğü ilandaki telefon numarasıyla irtibata geçti. Bekir E., verilen banka hesabına 30 bin lira gönderdi. Telefondaki kişi sistemde hata olduğunu, paranın askıda kalmış olabileceğini söyleyerek, Bekir E.'nin yeniden ödeme yapmasını istedi. Bunun üzerine Bekir E. iki kez daha ödeme yaptı. Yaklaşık 100 bin lirayı belirtilen banka hesabına gönderen Bekir E., telefon numarasına bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.



ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ



Bekir E.'nin şikayeti sonrası Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, paranın gönderildiği banka hesabının izini sürdü. Polis, elebaşı S.Y.'nin (41) yönettiği, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti.



Çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, telefon görüşmelerini B.T.'nin (30) yaptığını, A.Ç.'nin (20) telefon hattı ve banka hesaplarını temin ettiğini, S.B.'nin (30) de hesabını komisyon karşılığı dolandırıcılıkta kullandırdığını tespit etti.



DOLANDIRICIKTAN 183 SUÇ KAYDI



Ekipler ayrıca elebaşı S.Y.'nin "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ve 183 ayrı "Dolandırıcılık" suçundan arandığını saptadı.



Adana, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bekir E.'yi tanımadıklarını ve hiç görüşmediklerini öne sürüp, haklarındaki suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.