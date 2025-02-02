Vicdansızlık kameralarda: Engelli çocuklarına dayağa gözaltı

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde dövdü.



Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken annesi S.Ç. geldi.



S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Kocaeli Gebze'de engelli çocuk, anne ve babasının şiddetine maruz kaldı" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"30 Ocak'ta engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."