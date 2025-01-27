Vicdansızlıkta yeni boyut! Yangın felaketini bahis sitesi reklamına malzeme yaptılar: “Ben buradan kazanıyorum sen de dene”

Kartalkaya’daki yangın felaketi, dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandı.

Faciada yaşamını yitirenlerin yakınlarının bilgilerine erişip, aileleri arayan şüphelilerin hakaretler yağdırması tepki çekmişti. Şüpheliler gözaltına alınırken, tepki çekecek yeni bir vicdansızlık örneği yaşandı.

FELAKETİ YASA DIŞI BAHİSE MALZEME YAPTILAR



Dolandırıcılar, yangın felaketini kullanarak sosyal medyada yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Facebook’ta yapılan reklamlarda, kişiler kendilerini yangına müdahale eden itfaiye personeli ya da yangından etkilenen vatandaş gibi gösteriyor.

"BEN BURADAN KAZANIYORUM"

Senaryo gereği bir itfaiye personelini canlandıran kişi, yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek kendisine nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor.

Sözde itfaiyeci, bu kadının telefonunda bir uygulama gösterdiğini ve “Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun.” dediğini aktarıyor.

Kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.

