Vicdansızlıkta yeni boyut! Yangın felaketini bahis sitesi reklamına malzeme yaptılar: “Ben buradan kazanıyorum sen de dene”
Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi, yasa dışı bahis ve kumar siteleri tarafından reklam malzemesi yapıldı. Facebook’ta reklam yayınlayan yasa dışı bahisçiler, yangına müdahale eden itfaiyeci ve yangından kurtulan vatandaş rolüyle senaryo uydurup kendi reklamlarını yaptı. Yaşanan büyük acıyı kullanan yasa dışı bahisçilerin, gönderilerini sahte yorumlarla destekledikleri görüldü.
Kartalkaya’daki yangın felaketi, dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandı.
Faciada yaşamını yitirenlerin yakınlarının bilgilerine erişip, aileleri arayan şüphelilerin hakaretler yağdırması tepki çekmişti. Şüpheliler gözaltına alınırken, tepki çekecek yeni bir vicdansızlık örneği yaşandı.
FELAKETİ YASA DIŞI BAHİSE MALZEME YAPTILAR
Dolandırıcılar, yangın felaketini kullanarak sosyal medyada yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Facebook’ta yapılan reklamlarda, kişiler kendilerini yangına müdahale eden itfaiye personeli ya da yangından etkilenen vatandaş gibi gösteriyor.
"BEN BURADAN KAZANIYORUM"
Senaryo gereği bir itfaiye personelini canlandıran kişi, yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek kendisine nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor.
Sözde itfaiyeci, bu kadının telefonunda bir uygulama gösterdiğini ve “Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun.” dediğini aktarıyor.
Kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.
YANGINDA MAHSUR KALMIŞ VATANDAŞ GİBİ DAVRANIYORLAR
Şüpheliler başka bir reklamda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyor. Yangının yaşandığı gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar, hikayeyi daha acıklı kılmak için ise çocuklarını 5’inci kattan atmak zorunda kaldıklarını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylüyor.
Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamamaları gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar, aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.
SAHTE YORUMLARLA DESTEK
Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar.
Dolandırıcılar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.
Yangın felaketi sırasında Grand Kartal Otel’in içinden yeni video
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