Vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çaptığı 60 yaşındaki Ayşe Zorlu hayatını kaybetti.
Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ)'ne ait vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde gerçekleşti. TESKİ'ye ait Efkan Y. idaresindeki 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Ayşe Zorlu'ya çarptı.
Sağlık görevlileri Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Vidanjör sürücüsü E.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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