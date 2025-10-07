Vidanjörün çarptığı motosikletli öldü

İzmir'in Bornova ilçesindeki Kamil Tunca Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde C.V.Y'nin kullandığı vidanjör ile Halil İbrahim D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vidanjörün altında kalan Halil İbrahim D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vidanjörün sürücüsü C.V.Y. gözaltına alındı.