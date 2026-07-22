1956-1975 yıllarına ait klasik otomobiller, vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle kente canlılık katmaya devam ediyor. Festival kapsamında kente getirilen yarım asırlık klasik otomobiller, Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlar için sergilendi. Meydanı açık hava müzesine çeviren klasik araçlar, hem otomobil tutkunlarının hem de her yaştan vatandaşın ilgi odağı oldu. Araçları büyük bir hayranlıkla yakından inceleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi. Festivale, Ankara Klasik Otomobil Kulübü üyeleri birbirinden özel 30 klasik araçla katılım sağladı. 1956 ile 1975 yılları arasına ait olan ve tasarımlarıyla göz dolduran nadide otomobillerin kapalı garajlarda titizlikle muhafaza edildiği öğrenildi.

"Çorum Hitit Festivali'ne yaklaşık 30 arabayla katıldık"

Ankara'dan 30 araçla festivale katılım sağladıklarını söyleyen Ankara Klasik Otomobilciler Kulüp Başkanı Fatih Çetin, "1956-1975 arasında çeşitli model ve markalardaki araçlarla katıldık. Vosvos'umuz, Mercedes'lerimiz, Camaro'larımız, Cadillak'ımız var. Bunlar büyük emek, çaba, zamanla böyle hale geliyor. Kondisyonunu, uzun süreçler çalışarak yapıyoruz. Parçalarını yurt dışından getirttirmeye eye çalışıyoruz. Bu araçları günlük trafikte görmeniz mümkün değil. Senede kaç defa trafiğe çıkartıyoruz. Onun haricinde garajda muhafaza ediyoruz. Bu araçlarla ilgili insanların çeşitli anları var, düğün arabaları yapmışlar, evlenme tekliflerinde kullanmışlar. Bu araçları görünce insanların da hatıraları tazelenmiş oluyor, bir nostaljik hava estiriyoruz. İnsanlarımız gelsin, yerinde baksınlar. Güzel fotoğraf çektiriyorlar. Biz de bunlardan memnun oluyoruz, insanlar gördükçe hoşumuza gidiyor" dedi.