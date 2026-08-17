1999 depreminde kaybolan kardeşini arıyor

Meclis araştırma komisyonu raporuna göre, 17 Ağustos 1999 depreminde 5 bin 840 kişi kayboldu. Bazıları bulundu ama hala yüzlerce kayıp var.



Gölcük'teki 17 Ağustos Mezarlığı'na 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.



Ailesinin tamamını kaybeden Aktürk, 22 yaşındaki erkek kardeşinin ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadı. 15 mezarı açtırdığını belirten Aktürk, kardeşinin DNA'sıyle eşleşme olmaıdğını söyledi.