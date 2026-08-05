2 yaşındaki bebeği Heimlich manevrasıyla kurtaran personele ödül

19 Mayıs akşamı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ’nda meydana gelen olayda, gelen yolcu katında devriye görevlerini sürdüren terminal memurları bir babanın bebek arabası etrafında olağan dışı panik halini fark etti. Ekipler, olay yerine yaklaştıklarında çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini ve yüz bölgesinde morarma başladığını gördü. Yabancı uyruklu olan babanın el kol hareketlerinden de çocuğun boğazına bir cisim kaçmış olabileceğini ifade etmeye çalıştığını anlayan ekipler, hemen bebeğe Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda, çocuğun boğazına kaçtığı değerlendirilen ve bilekliğinden koptuğu düşünülen bir boncuk çıkarıldı. Transfer yolcu alanında yaşanan bu acil durum müdahalesinin ardından çocuğun yeniden nefes almaya başladığı gözlemlenerek, gerekli sağlık kontrollerinin ardından aile seyahatine devam etti.

YOLCULARIMZIN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Boğazına boncuk kaçan bebeği kurtaran terminal memurları Tolga Çiçin, Esmagül Bostancı ve Talha Kahyaoğlu’na sertifika veren Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, "Havalimanları, günün her anında farklı yaş gruplarından binlerce yolcuya ev sahipliği yapan kritik ve dinamik operasyon alanlarıdır. Bu nedenle ekiplerimizin yalnızca operasyonel süreçlerde değil, beklenmedik durumlarda da doğru aksiyon alabilmesi büyük önem taşımaktadır. Yolcularımızın güvenliği, sağlığı ve terminal içerisindeki durumu, tüm operasyonlarımızın merkezinde yer almaktadır. Yaşanan olay, havalimanı çalışanlarının sahadaki dikkatinin ve kriz anlarında gösterdikleri soğukkanlı yaklaşımın, yolcu güvenliği açısından ne kadar hayati olabileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu" dedi.