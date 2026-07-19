55 yıl sonra rahat yürümeye başladı

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve doğuştan bacak kısalığı ve deformitesi bulunan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Sultan Kazak, 10 yaşında olduğu ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı. Yıllar boyunca pek çok hastaneye giden ve bacak kısalığı ile deformiteye bir türlü çözüm bulamayan Sultan Kazak, son olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Celalettin Ölke tarafından muayene edilen Kazak'ın bacak uzatma ve deformite ameliyatı olmasına karar verildi.

Başarılı operasyonla yıllar sonra sağlığına kavuştu

İslahiye Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Celalettin Ölke, anestezi doktoru Birsen Limon, hemşireler Sibel Tunç, Mehmet Emin Kaya, Erkan Kurtoğlu ve Ayşe Ateş ille tekniker Fatoş Çakmak'ın katılımıyla 9 Temmuz tarihinde başarılı bir ameliyat yapıldı. Ameliyat sonucunda bacakta bulanan 12 santimlik kısalık ve deformite düzeltildi.

Doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. Operasyonun ardından yıllar sonrası sağlığına kavuşan ve daha rahat yürümeye başlayan Sultan Kazak, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.