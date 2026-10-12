Adana'da kıskanç koca dehşet saçtı: Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı

Olay, 7 Ekim’de saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Osman H., kaldırımda yürürken arkasından yaklaştığı eşi Fatma H.’ye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fatma H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi ekipleri, şüpheli Osman H.’yi yakın bir sokakta, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Osman H.’nin, bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırıyı da girdiği kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Osman H., ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H. ise taburcu edildi